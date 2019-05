Três aplicações de encontros terão sido retiradas das lojas virtuais da Apple e da Google. A Federal Trade Comission (FTC) dos Estados Unidos da América (EUA) pediu às empresas de tecnologia para remover as aplicações depois de ter sido descoberto que estas permitiam a inscrição de menores com menos de 13 anos.

Segundo a Forbes, a FTC considerou que apesar de a política de privacidade de cada aplicação afirmar que esta não deve ser usada por pessoas com menos de 13 anos, os utilizadores conseguem indicar que têm menos de 13 anos e "não são impedidos de aceder e usar as aplicações” e, por esse motivo, os “adultos podem encontrar e comunicar com crianças”.

Em causa estão as aplicações Meet24, FastMeet e Meet4U. A revista escreve ainda que a FTC considerou uma vez que as aplicações guardam as idades dos utilizadores e outros dados pessoais em tempo real, permite a predadores sexuais “pesquisar por idade e localização para identificar as crianças próximas”.