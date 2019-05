A segunda reunião entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) começa esta terça-feira ao final da tarde. Mas, horas antes das negociações, chegou às redações um comunicado com um pré-aviso de greve por tempo indeterminado a partir do dia 17 de maio.

No entanto, o comunicado é falso, garantiu o presidente do SNMMP. Ao Expresso, Francisco São Bento foi claro: “Esse comunicado não é oficial, não emitimos nenhum pré-aviso de greve”. O líder sindical explicou que a partir do comunicado que enviaram com o primeiro pré-aviso de greve, “algum artista do photoshop fez isso”.

Francisco São Bento não descartou a possibilidade de voltar a uma nova greve, caso as negociações entre o sindicato e a ANTRAM não cheguem a qualquer conclusão esta terça-feira. Em caso de impasse entre as duas partes, então será marcada uma nova greve a iniciar, justamente, no dia 17 de maio.

A reunião realiza-se esta terça-feira no ministério das Infraestruturas e da Habitação entre o SNMMP e a ANTRAM, com o Governo a fazer o papel de mediador.