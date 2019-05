Um piloto, que diz ser português, foi capturado esta terça-feira na Líbia pelo Exército Nacional Líbio, que apoia o comandante Khalifa Haftar, antigo aliado de Kadhafi.

Num comunicado, divulgado pela agência turca de informação Anadolu, o autodenominado Exército Nacional da Líbia, informou que abateu um avião, leal ao Governo de Acordo Nacional, na região de al-Hira, perto de Gharian. A mesma nota refere que o aparelho estava a ser pilotado por um mercenário que diz ter nacionalidade portuguesa.

“O piloto, de origem portuguesa, foi detido", refere o comunicado das forças leais a Khalifa Haftar.

Através do Twitter foram partilhadas várias imagens da captura e ainda um vídeo, que mostram o piloto com a cara ensanguentada.

Contactado pelo i, o Ministério da Defesa garantiu que não se trata de um militar ao serviço das Forças Armadas portuguesas.

Portuguese pilot has been captured after a military jet was shot down over Tripoli, Libya. O piloto português foi capturado depois que um avião militar foi abatido... https://t.co/Y4ZcbzGynu prin @YouTube