10 anos de i. Notícias para 2029

07/05/2019 14:24

Quando o jornal i nasceu, em maio de 2009, já eu estava fora do mundo do jornalismo há uns bons três anos. Fui jornalista no diário A Capital, entre outros, e lembro-me de olhar para o jornal i e pensar: “Ora aqui está uma publicação onde me vejo a regressar ao mundo da informação”. Depois lembrei-me dos ordenados, horários e recibos verdes e preferi continuar no desemprego.