A primeira edição da Taça Latina disputou-se no final da época de 1948-49, em Madrid. Como campeão nacional, o Sporting foi o representante português.

Barcelona, Torino e Stade de Reims também conquistaram o direito a estar presentes.

Por sorteio, coube ao Sporting defrontar o Torino e ao Barcelona defrontar o Stade de Reims. O Sporting-Torino seria disputado em Madrid; o Barcelona-Stade de Reims em Barcelona. A final teria lugar em Madrid; o jogo para o terceiro e quarto lugares, em Barcelona.

A competição teve lugar em dois domingos consecutivos: dias 26 de junho e 3 de julho.

O Torino estava destroçado: um mês antes, toda a sua equipa desaparecera no desastre de Superga. O Sporting venceu com clareza: 3-1. Golos de Peyroteo. Todos os três. Marchetto reduziu no segundo tempo.

Dia 3 de julho de 1949. Estádio de Chamartín, em Madrid.

Está um calor de inferno!

Cândido de Oliveira faz alinhar: Azevedo; Barrosa, Manuel Marques e Juvenal; Canário e Veríssimo; Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano. O Barcelona joga com: Velasco; Calvet, Curta e Calo; Gonzalvo iii e Gonzalvo ii; Basora, Seguer, César, Canal e Navarro.

Dez minutos: 1-0 para o Barcelona. Basora faz uma finta desconcertante sobre Juvenal e lança-se em direção à baliza; dribla Veríssimo. que lhe sai ao caminho e, perante Azevedo, toca para César marcar um golo fácil de cabeça.

A jogada é admirável! Basora, extremo direito do Barcelona e da seleção espanhola, volta a ser o “fantasma negro” do leão.

A entrada do Barcelona no jogo é fulgurante!

O leão reage.

Vinte e oito minutos: 1-1. Albano recebe uma bola de Canário e progride no terreno; passa para Vasques que, com uma simulação, deixa seguir para Jesus Correia, que vem disparado e, sempre em corrida, dispara fortíssimo ao ângulo superior da baliza de Velasco.

O jogo equilibra-se.

Depois do intervalo, o Barcelona cai sobre a defesa portuguesa com fúria redobrada. Basora é prodigioso!

Cinquenta e nove minutos: 2-1 para o Barcelona. Basora tem um remate surpreendente e indefensável, sem hipóteses para Azevedo.

O destino do Sporting parece traçado.

Peyroteo e Jesus Correia ainda têm, à beirinha do fim, a hipótese do empate. O falhanço de Jesus Correia é de escândalo, a pouco mais de um metro da linha de golo.

Nada a fazer: a Taça Latina fica nas mãos dos espanhóis.