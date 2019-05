Dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que Lisboa e Porto assistiram a um aumento do preço das casas superior a 23% no quarto trimestre de 2018.

“Lisboa (+23,5%) e Porto (+23,3%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Pela primeira vez, desde o primeiro trimestre de 2016, os valores medianos de venda das sete freguesias da cidade do Porto situaram-se acima de 1 000 €/m2, sendo o valor mais elevado 2 289 €/m2”, refere o INE.

Segundo as estatísticas divulgadas hoje, Lisboa continua a liderar o ranking, com o preço do metro quadrado a ascender, em média, aos 3.010 euros por metro quadrado.

O INE destaca ainda outros concelhos com valores acima de 1500 eurso/m2, como Cascais (2.333 euros/m2), Oeiras (2.000 euros/m2), Loulé (1.948 euros/m2), Lagos (1.787 euros/m2), Albufeira (1.709 euros/m2), Tavira (1.686 euros/m2), Porto (1612 euros/m2), Lagoa (1.538 euros/m2), Funchal (1.534 euros/m2) e Odivelas (1.523 euros/m2).