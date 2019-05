As previsões do governo português continuam a não convencer Bruxelas. As projeções de primavera de 2019 mostram que a Comissão Europeia acredita que Portugal cresça apenas 1,7% este ano, abaixo das estimativas de Mário Centeno, que apontava para um crescimento de 1,9%.

Relacionados Crescimento económico. Salto entre janeiro e março foi superior ao final do ano passado Programa de Estabilidade. Governo não arrisca e descarta défice zero Carga fiscal em níveis recorde? Mário Centeno responde Economia cresceu abaixo da meta de Costa Ainda “ninguém descobriu o elixir do crescimento eterno”, diz Centeno

Quanto a 2020, Bruxelas acredita que o PIB irá ficar pelo 1,7%, o mesmo valor que este ano.

Em relação ao défice, a Comissão Europeia estima que este se situe nos 0,4% do PIB e em 0,1% no próximo ano. Recorde-se que o governo prevê um excedente orçamental para 2020.