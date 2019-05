Apesar da aceleração registada no primeiro trimestre, as projeções de primavera de 2019 publicadas esta terça-feira pela Comissão Europeia indicam que a economia da zona euro vai desacelerar ainda mais do que se esperava.

Bruxelas reviu em baixa o crescimento do PIB da zona euro de 1,3% para 1,2% este ano. Também a previsão para a União Europeia baixou de 1,5% para 1,4%.

A Comissão Europeia refere que o setor industrial continuará “fraco”, principalmente nos países onde existem problemas com a indústria automóvel, como a Alemanha.

Bruxelas diz que, perante o travão nas exportações, só poderá "contar inteiramente com a atividade doméstica" para acelerar a economia.

Estas previsões não têm em conta a evolução da economia nos primeiros três meses de 2019, altura em que o PIB da zona euro recuperou o ritmo de crescimento, diz o Eurostat.

Dias antes das eleições, a Comissão Europeia alerta ainda para o "aumento da incerteza política e políticas menos amigas do crescimento podem resultar num recuo do investimento privado".