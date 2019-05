O enfarte agudo do miocárdio é raro em pessoas jovens e aparentemente saudáveis: em Portugal, a média de idades dos indivíduos que sofrem enfartes é de 64 anos. Ainda assim, o infortúnio que se abateu esta quarta-feira sobre Iker Casillas está longe de ser um caso único no futebol mundial – ou sequer nacional.

Na memória coletiva está ainda muito presente a morte de Miklós Fehér em direto, a 24 de janeiro de 2004, durante uma partida entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, onde atuava o avançado húngaro então de apenas 24 anos, mas várias têm sido as situações um pouco por todo o globo ao longo dos últimos anos.

O guardião espanhol do FC Porto, que completa 38 anos este mês, foi socorrido de imediato pela equipa médica dos dragões e sujeito a uma série de cuidados que terão contribuído decisivamente para lhe salvar a vida – está ainda por determinar a possibilidade de voltar aos relvados, o que garantidamente já não acontecerá esta temporada. Em muitos outros casos, porém, os atletas acabaram por não ter a mesma ‘sorte’ do internacional espanhol: muitos foram os que morreram em campo e a esmagadora maioria dos que sobreviveram não mais voltou a pisar um relvado como atleta de alta competição. Ainda há quem vá arriscando, mas em matéria de coração, será sempre melhor prevenir.

Pavão, quando o 13 foi mesmo sinónimo de azar,

Ao minuto 13 da jornada 13 da época 1973/74, Pavão, capitão do FC Porto, faleceu em pleno relvado das Antas

Foi o primeiro caso de grande mediatismo de que há memória no futebol português. Ao minuto 13 da jornada 13 do campeonato nacional, numa receção do FC Porto ao Vitória de Setúbal, Fernando Pascoal das Neves, Pavão de alcunha, caiu inanimado no relvado das Antas após fazer um passe para Oliveira. Era médio, internacional português, tinha 26 anos e ostentava a braçadeira de capitão dos dragões. Os adeptos souberam do falecimento pela instalação sonora do estádio no fim da partida.

Fehér, milhões assistiram ao último sorriso do húngaro

A 24 de janeiro de 2004, o avançado do Benfica sucumbia a uma paragem cardiorrespiratória em Guimarães

Pavão falecera em 1973, quando os jogos ainda não eram transmitidos em direto nas televisões. A morte de Fehér, por outro lado, entrou como um relâmpago pelas casas dos adeptos, que assistiram estarrecidos ao último sorriso do avançado húngaro antes da queda fatal no relvado do Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, em pleno Vitória-Benfica. Fehér tinha 24 anos e foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória originada por uma cardiomiopatia hipertrófica que nunca tinha sido diagnosticada.

Fábio Faria, o coração não quis mais, a mpda aproveitou

O defesa foi obrigado a encerrar a carreira aos 22 anos. Hoje, desenha roupas que vende nas próprias lojas

Um daqueles casos ‘felizes’. A 4 de fevereiro de 2012, com apenas 22 anos e um futuro promissor pela frente, Fábio Faria sofreu um ataque cardíaco nos minutos finais de uma partida entre o Rio Ave, onde alinhava por empréstimo do Benfica, e o Moreirense. Ainda alimentou durante um ano as esperanças de voltar a jogar, mas os exames não trouxeram os resultados esperados e ditaram o adeus definitivo. Hoje é designer de moda e dono de várias lojas de roupa, sendo ainda adjunto na equipa de sub-23 do Rio Ave.

Cristiano Ronaldo, A arritmia que não ficou para a história

Com apenas 15 anos, e numa altura em que já maravilhava no Sporting, CR7 foi operado ao coração e teve a carreira em risco

Não é a sua história mais conhecida, mas foi detalhada pela mãe, Dolores Aveiro, no seu livro Mãe Coragem: com apenas 15 anos, Cristiano Ronaldo foi operado ao coração após ser-lhe detetada uma arritmia. A carreira esteve em risco, mas por pouco tempo: “Semanas depois já andava a correr”, conta dona Dolores. Gonçalo Paciência, internacional luso do Eintracht Frankfurt, é seguido atentamente por um cardiologista desde tenra idade, tendo por essa razão falhado o Mundial de sub-20 em 2013.

Fábio Mendes, a tragédia que se estendeu ao pavilhão

O ala do Centro Social de São João sofreu uma paragem cardíaca fulminante em pleno jogo. Tinha 28 anos

É a situação mais recente em Portugal e aconteceu na segunda divisão de futsal. No passado dia 16 de março, Fábio Mendes, de 28 anos e atleta do Centro Social de São João, faleceu em pleno pavilhão dos Montes de Alvor, numa partida com o Portimonense, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Em março de 2002, Paulo Pinto, um dos nomes mais sonantes do basquetebol português da altura, havia falecido também aos 28 anos pelo mesmo motivo durante a partida entre o Aveiro Basket e o Benfica.

Marc-Vivien Foé, a morte súbita a uma escala global

Um dos africanos mais cotados no início do milénio pereceu em plena Taça das Confederações, traído pelo coração

Poucos meses antes de Miki Fehér se despedir da vida em Guimarães, outro futebolista tinha falecido em direto, e numa partida transmitida à escala mundial. Marc-Vivien Foé, peça chave da seleção dos Camarões que disputava a Taça das Confederações em França, caiu aos 72 minutos da partida das meias-finais, frente à Colômbia, acabando por falecer pouco depois. A causa? Uma hipertrofia do miocárdio originada pelo hiperdesenvolvimento da válvula esquerda.

Fabrice Muamba, viver após 78 minutos sem pulsação

O médio congolês esteve morto durante mais de uma hora após colapsar em campo, mas voltou à vida

Campeão europeu por Espanha no verão de 2008, Rúben de la Red, médio do Real Madrid, viria a pôr fim à carreira com apenas 23 anos em outubro desse ano, depois de sofrer uma síncope cardíaca durante um jogo para a Taça do Rei. Três anos e meio depois, também num jogo de Taça, neste caso em Inglaterra, sucederia o mesmo com Muamba, médio congolês do Bolton, que chegou a ter o coração parado durante 78 minutos... e ainda assim conseguiu sobreviver.

Davide Astori, consequência de diagnósticos pela rama

O capitão da Fiorentina sofria de uma condição cardíaca que não foi devidamente tratada. Viria a ser encontrado morto no quarto

Um caso negro que ocorreu fora do campo – como já havia acontecido em 2009 com Dani Jarque, capitão do Espanhol e amigo de Iniesta. Há pouco mais de um ano (4 de março de 2018), Astori, capitão da Fiorentina, foi encontrado morto no quarto do hotel onde os viola estagiavam para o jogo com a Udinese. Dois médicos foram entretanto acusados de homicídio involuntário por não submeter o defesa a mais exames quando, em 2016, lhe detetaram extrassístoles ventriculares.

Abdelhak Nouri, a inspiração para o herói da Champions

O médio criativo sofreu danos cerebrais graves e permanentes com apenas 20 anos. Era o melhor amigo de Van de Beek

Nouri era uma das grandes promessas das escolas do Ajax – podia, quem sabe, ser figura na equipa que vai hoje maravilhando a Europa. Quis o destino, porém, que sofresse um ataque cardíaco na pré-temporada de 2017/18, com apenas 20 anos, sofrendo danos cerebrais graves e permanentes que o afastam para sempre dos relvados – ficou em coma, de resto, até agosto de 2018. Nouri era o melhor amigo de Van de Beek, um dos heróis do atual Ajax, que o homenageia a cada golo.

Faty Papy, anega aos médicos custou-lhe a vida

O jogador do Burundi tinha sido alertado em janeiro para deixar de jogar, mas rejeitou o conselho dos médicos

O caso mais recente, e porventura também o mais insólito. Faty Papy faleceu em campo no passado dia 25 de abril, defendendo as cores do Malanti Chiefs, da Suazilândia, depois de sofrer um enfarte. O médio de 28 anos, internacional pelo Burundi, já tinha sofrido um colapso em janeiro, tendo na altura sido aconselhado a deixar a alta competição e a fazer uma operação ao coração. Insatisfeito com o diagnóstico, o jogador procurou um novo clube e continuou a jogar.