Portugal tem estado a melhorar na resposta aos enfartes agudos do miocárdio mas ainda há sensibilização a fazer. O caso de Iker Casillas, 37 anos, atleta, chamou a atenção para um problema de saúde que afeta 12 mil portugueses a cada ano. Hipertensão, sedentarismo, tabagismo, colesterol elevado, stresse e a própria idade são os fatores de risco, mas pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Rui Cruz Ferreira, diretor do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, considera que tem havido melhorias na prevenção e seguimento dado a estes casos, mas sublinha que um dos principais desafios continua a ser reforçar a importância de, perante os sinais e sintomas, ligar de imediato para o 112. E ainda são muitos os doentes que não o fazem.

“Precisamos de reduzir o tempo que os doente demoram a chegar ao hospital”, diz o médico, indicando que as estimativas apontam que mais de 40% das vítimas de enfarte agudo do miocárdio que chegam aos hospitais deslocam-se pelos seus próprios meios e não através do INEM, o que aumenta o risco.

O procedimento mais comum depois de um enfarte é a angioplastia, o desentupimento das artérias e eventual colocação de redes que as impedem de fechar, que deve ser feito em serviços especializados e o mais depressa possível. Para isso, tal como aconteceu em relação ao AVC, foi criada em 2007 a “Via Verde Coronária”, que permite encaminhar os doentes para os hospitais com resposta especializada. “Muitos doentes, ao irem pelos seus próprios meios à urgência, podem não ir ao hospital certo ou perder tempo, quando se forem encaminhados pelo INEM são enviados para as unidades onde se faz a angioplastia primária”, sublinha o médico. “Tem havido melhorias a este nível, mas menos do que seria desejável”. Rui Cruz Ferreira frisa que, neste momento, a Via Verde Coronária já tem cobertura a nível nacional, com 18 hospitais incluídos nesta rede.

O tempo que alguns doentes demoram a pedir socorro é também uma preocupação. Dados divulgados em abril pelo INEM a propósito do Dia Nacional do Doente Coronário revelam que, em 2018, foram encaminhados 731 casos de enfarte agudo do miocárdio para a via verde, mais 48 do que no ano anterior. Em 71,2% dos casos tinham passado menos de duas horas entre a identificação dos sinais e sintomas e o encaminhamento da vítima. Ainda assim, num quinto dos casos (21,75%) o pedido de assistência médica aconteceu entre duas a doze hora de evolução da sintomatologia e em 4,92% o enfarte tinha mais de doze horas de evolução. “Dor no peito de início súbito, com ou sem irradiação ao membro superior esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, acompanhados de náuseas e vómitos, são alguns dos sinais que podem indicar um enfarte agudo do miocárdio”, sublinhou na altura o INEM. Contactado pelo i, Instituto Nacional de Emergência Médica revelou que este ano, até 10 de abril, foram encaminhados 169 casos, um número que ainda ficará muito aquém dos casos assistidos nos hospitais portugueses. A média diária (1,7 casos) tem sido ligeiramente inferior à dos últimos anos.

Mortes diminuíram 35% desde os anos 90

Os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a mortalidade por enfarte, a que o i teve acesso, revelam que nas últimas três décadas o número de mortes por enfarte atingiu um pico no início na década de 90 – 7422 óbitos em 1993 – e desde então tem estado a diminuir. Em 2017, esta foi a causa de morte de 4542 portugueses, uma descida de 35% face aos números de há 25 anos.

Para Rui Cruz Ferreira, a melhoria na resposta de emergência e hospitalar é um dos principais contributos para este resultados, já que o número de ataques cardíacos por ano tem-se mantido estável, diz. Em 2009, registaram-se menos de 5000 mortes por enfarte, o que pelo menos desde 1980 nunca tinha acontecido. Em 2017 houve um ligeiro aumento face ao ano anterior, mas equipara com o número de mortes em 2014. A prevenção dos fatores de risco será outro caminho para diminuir o peso das doenças cardiovasculares, sublinha o médico, que mesmo não sendo fatais podem ter complicações graves. Mesmo com os números a baixar, também no AVC, continuam a ser a principal causa de morte no país e muitos dos fatores de risco são modificáveis pelo estilo de vida.

Os dados de 2017 revelam mais de 60% das vítimas mortais de enfarte tinham mais de 75 anos de idade. No global, 57,7% eram homens. Na incidência da doença, o peso dos homens é maior. Estima-se que o enfarte afete duas vezes mais o sexo masculino que o feminino. Rui Cruz Ferreira explica que além dos fatores de risco, as mulheres parecem ter um efeito protetor. “A mulher tem alguma proteção por causa da produção de estrogénio, sobretudo na idade fértil”, diz o médico.

Risco aumenta no inverno

Também tem sido documentado um maior número de casos de enfarte nos meses mais frios do ano, o que terá a ver com a contrição dos vasos sanguíneos. Um estudo publicado em 2013, com base em 60 305 episódios de internamento por enfarte registados no país entre 2003 e 2007, concluiu que os meses de novembro a março registam um volume de casos admitidos nos hospitais superior à média mensal, sendo a variação maior nos idosos e em algumas zonas do país como o interior Sul.

O mês de dezembro é o que regista mais internamentos e no extremo oposto surge o mês de julho. O trabalho, assinado por investigadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, pelo Departamento de Geografia e Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território e pelo Instituto Politécnico de Leiria, chama a atenção para o risco associado às condições de habitação. “A capacidade de reconhecer o perigo da exposição ao frio, nomeadamente os comportamentos de proteção que o indivíduo adota, assumem-se como fatores determinantes para explicar o excesso de internamentos no inverno e, nesse sentido, merecem ser avaliados em trabalhos futuros”, alertaram os autores.

• Dor apertada no peito com uma sensação de esmagamento e que não acalma quando a vítima se põe em repouso

• Irradiação da dor para o braço, pescoço, mandíbula ou costas

• Dificuldade em respirar

• Pele pálida, acinzentada, pegajosa ou suada

• Desconforto abdominal, náuseas e vómitos

O que fazer

• Coloque a vítima confortável: tranquilize a vítima, sente-a numa posição confortável e impeça-a de fazer qualquer tipo de esforços

• Não perca tempo e ligue imediatamente para o 112: colabore com o Operador do INEM informando quais os sinais e sintomas que a vítima apresenta

• Explique o que se passa e siga as instruções que lhe forem dadas

• Monitorize a vítima: observe a atividade respiratória e a pulsação enquanto aguarda pelas equipas de emergência. Se existir alguma alteração deverá transmiti-la às equipas

• Não deve ir para o hospital por meios próprios: o hospital mais perto pode não ser o mais indicado

• Nunca espere que a dor passe por si: o tempo de atuação é fundamental

Factores de risco

Diabetes

Colesterol elevado

Trigliceridos elevados

Hipertensão arterial

Tabaco

Abuso de bebidas alcoólicas

Pouco exercício físico

Fonte: INEM