A hipótese de saída do Reino Unido da União Europeia já custou às economias de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha 138 mil milhões de euros em oportunidades de exportação, estima Georges Dib, economista da Euler Hermes, líder mundial em seguro de créditos e acionista da COSEC, que organizou ontem, na Fundação de Serralves, no Porto, um evento sobre Comércio Internacional.

“Esta é uma análise ao custo de oportunidade. Desde que o Reino Unido votou pela saída da União Europeia, Portugal perdeu oportunidades de exportação na ordem dos dois mil milhões de euros. É dos países europeus menos impactados. No caso da Alemanha, por exemplo, esse valor foi de 50 mil milhões. Em Espanha, de 7,8 mil milhões”, afirma o especialista.

Georges Dib considera ainda que uma saída sem acordo pode provocar uma quebra de 7,3% nas exportações portuguesas para o Reino Unido em 2019, o que equivale a perdas de 270 milhões de euros (cerca de 0,4% do PIB). Georges Dib sublinha ainda o potencial impacto do Brexit no Turismo, “num contexto em que 22% dos passageiros que entram nos aeroportos portugueses são britânicos”.