A euforia em redor da partida entre o Rio Ave e o Benfica, do próximo domingo, ficou bem visível na manhã desta terça-feira para quem passasse perto do Estádio dos Arcos: eram gigantes as filas junto às bilheteiras. Entretanto, ambos os clubes anunciaram que já se encontram esgotados os bilhetes de público para o jogo.

Um encontro, refira-se, que poderá mesmo ganhar contornos de jogo do título. Para tal, é necessário que o FC Porto não ganhe na Choupana, frente ao Nacional da Madeira, numa partida que se inicia às 17h30 de domingo. Se tal acontecer, o Benfica "só" precisa de vencer em Vila do Conde para celebrar a conquista do 37.º título nacional da sua história.

As águias chegam à 33.ª e penúltima jornada da Liga com 81 pontos, dois a mais que os dragões, campeões nacionais em título. Em janeiro, recorde-se, o Benfica chegou a estar a sete pontos do FC Porto, após a derrota em Portimão (2-0) que ditou a saída de Rui Vitória do comando técnico encarnado e a promoção de Bruno Lage, até então líder da equipa B.