Um bebé ficou ferido com gravidade, esta terça-feira de manhã, num choque em cadeia na A3, no sentido Maia-Porto, junto à saída para o hospital de São João.

De acordo com o Jornal de Notícias, o choque em cadeia, envolveu quatro carros, deixou uma pessoa ferida com gravidade e quatro com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 10 horas.

No local estão os Bombeiros de Leça do Balio.