Uma portuguesa, de 43 anos, foi morta à facada pelo marido, um brasileiro de 48 anos, no condado de Norfolk, em Massachusetts nos Estados Unidos.

O marido tentou suicidar-se em seguida, cortando os pulsos, mas foi levado de urgência para o hospital, tendo sido submetido a uma cirurgia, da qual se encontra a recuperar.

Os dois filhos do casal, uma rapariga de 17 anos e um rapaz de sete anos, estavam em casa no momento do crime e terão sido eles a alertar um familiar que, entretanto avisou as autoridades.

A polícia arrombou a porta do apartamento e encontrou Telma Brás, natural de Braga, morta, caída na sala. Ao lado estava o marido, Ilton Rodrigues, ainda vivo e que foi levado para o hospital.



As autoridades disseram que nunca tinha sido chamadas aquela casa e que não havia qualquer indicação de violência doméstica.