O triunfo do AC Milan sobre o Bolonha (2-1), na noite desta segunda-feira, ficou marcado por um incidente entre o médio Bakayoko e o treinador rossonero, o sempre polémico Gennaro Gattuso. O francês terá insultado o técnico italiano, que viria a responder... ao seu estilo.

"Disse-lhe para aquecer, mas ele precisava de mais tempo para aquecer, então pus o Mauri. Também mandei vários treinadores para onde ele me mandou, mas depois tudo terminava aí", atirou o antigo internacional italiano, completando desta forma a ideia: "Vamos falar no balneário com a minha linguagem, que aqui com jornalistas e com câmaras de televisão não posso utilizar".

Pelas imagens televisivas é possível perceber uma linguagem insultuosa de Bakayoko para com Gattuso. Tudo aconteceu ainda durante os primeiros 25 minutos, numa altura em que Biglia se lesionou: o técnico escolheu o antigo jogador do Mónaco de Leonardo Jardim, mas a demora deste a aquecer acabou por precipitar outra decisão.

No mesmo encontro, que permitiu ao Milan subir para o quinto lugar, a três pontos da zona de acesso à Liga dos Campeões, o internacional brasileiro Lucas Paquetá viria a ser expulso aos 74' após dar uma palmada no braço do árbitro depois de ver um primeiro amarelo.