“It’s a boy!” Por volta da hora de almoço de ontem, esta era a frase mais ouvida nas ruas de Inglaterra e mais difundida nos sites de notícias. O filho de Harry e Meghan nasceu ontem, às 05h26, com 3,260 kgs.“Sua alteza a duquesa de Sussex deu à luz um rapaz às 05h26. O bebé pesa 3,260 kgs. O duque de Sussex esteve presente no nascimento. A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Corunualha, os duques de Cambridge, lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale e o conde de Spencer [irmãos da princesa Diana] foram informados e ficaram muito felizes com a notícia. A mãe da duquesa, Doria Ragland, que está muito feliz com a chegada do seu primeiro neto, está com a sua alteza em Frogmore Cottage. Sua alteza e o bebé estão bem”, lê-se na nota emitida à hora de almoço pelo Palácio de Buckingham.

Tudo indica que o bebé tenha nascido em Frogmore Cottage, residência oficial dos duques de Sussex. Até porque foi à entrada de casa que Harry decidiu falar aos jornalistas: “O nosso filho nasceu esta manhã – é um menino saudável. A mãe e o bebé estão ótimos. Tem sido uma experiência maravilhosa, era impossível imaginar que fosse assim”.

Uma das primeiras questões que surgiu foi o nome do bebé, mas, aparentemente, os duques ainda estão indecisos. “Ainda estamos a pensar em nomes. O bebé nasceu um bocadinho mais tarde do que o esperado. Agora vamos ver”, disse aos jornalistas.

À hora de fecho desta edição, tudo indicava que o bebé só faria a sua primeira aparição pública na quarta-feira. Essa foi a indicação que Harry deixou no ar ao despedir-se dos jornalistas e das pessoas que se foram juntando perto dos portões de Frogmore Cottage: “Acho que nos voltamos a ver provavelmente dentro de dois dias, como planeado, para que todos possam ver o bebé”. Mas a vontade de conhecer o novo membro da monarquia britânica é tanta que, apesar da declaração de Harry, centenas de pessoas concentraram-se junto ao Palácio de Buckingham para tentarem ver a primeira fotografia do bebé real.

Linha de sucessão

O bebé Sussex, como tem sido denominado na imprensa britânica, é o sétimo na linha de sucessão ao trono. O seu pai é o sexto. Será a primeira pessoa mulata a ocupar uma posição tão alta na história da monarquia britânica.

Apesar de ser um membro da família real, isso não lhe dá o direito ‘automático’ a ser príncipe. Esse título tem de ser atribuído pela Rainha através do que é conhecido como uma carta de patente, explica a BBC.

O filho de Harry e Meghan é o quarto neto de Carlos e o oitavo bisneto de Isabel II. Mas é provável que cresça sem ter muito contacto com o avô e a bisavó: a imprensa revelou recentemente que os duques de Sussex planeiam ir viver para o continente africano em breve.