Ainda a propósito do recente livro de Celso Cruzeiro

Será necessário pensar o direito de menores e família simultaneamente com o modelo de recrutamento próprio, a formação e a carreira daqueles que hão de usá-lo?

A leitura de um bom livro nem sempre produz de imediato toda a reflexão que ele pode sugerir.

Por vezes, é possível apreender logo o todo da sua mensagem essencial, apanhar--lhe toda a alma numa primeira leitura.

Outras, ela vai-se revelando com os dias.

Não tem a ver necessariamente com a qualidade do livro, ou com a maior ou menor complexidade dos temas que aborda.

Há livros que primeiro nos provocam uma dada reação que tanto pode ser de rápida aceitação como de repúdio imediato, e outros cuja digestão lenta nos vai abrindo o espírito para pensamentos e reflexões que, em rigor, nem o próprio autor verdadeiramente formulou.

Isto tanto pode suceder com obras que nos transmitem sensações estéticas ou emocionais como com outras que, diretamente, nos elucidam sobre um dado problema filosófico, cultural, político, jurídico ou económico.

Só sucede, em geral, é com bons livros.

Aconteceu-me recentemente, depois de ter lido o livro de Celso Cruzeiro Direito e Justiça em Busca de um Novo Paradigma, ter começado a retirar dele, gradualmente, reflexões que, na verdade -–ao menos de forma explícita –, nele não foram enunciadas, pelo menos de maneira que eu as tivesse logo apreendido.

Na verdade, depois de ter tomado conhecimento de dois casos relacionados com a jurisdição de menores e família, processos que diziam essencialmente respeito à vida dos filhos e, inevitavelmente, à situação a que os pais, pelas mais variadas razões, os haviam conduzido, relembrei, numa perspetiva nova, algumas das sugestões mais abrangentes e radicais que aquele livro abria.

Refiro-me precisamente à necessidade de pensar o direito – conjunto coerente de princípios jurídicos que tem em vista a regulação justa de conflitos da vida – simultaneamente com o recrutamento, a formação e a carreira daqueles que hão de usá-lo para tal fim.

Pensando na sinuosidade das soluções de tais processos – na verdade, e em rigor, na falta delas – e nos transtornos que elas causaram irremediavelmente à vida daqueles menores, não pude deixar de questionar não só a coerência dos princípios que a elas conduziram como, mais profundamente, a inoperância gritante e global do sistema que as produziu.

Não falo aqui de culpas individuais, de (ir)responsabilidades profissionais – que, provavelmente, também as houve – mas, mais incisivamente, da flagrante inadequação de todo o sistema jurídico-judicial de resolução de tal tipo de conflitos.

A começar, claro, pela dos princípios do direito substantivo e processual que permitiu – com uma lógica formal quase perfeita – tão inauditas e impensáveis soluções.

Ou, mais precisamente, a falta delas, pois de soluções, em rigor, não se pode falar nestes casos.

Inadequação que passa depois – ou antes, não sei –, muito obviamente, pelo perfil dos profissionais que com tais casos tiveram de lidar.

Talvez por isso, mais importante do que a sua especialização jurídica na matéria, a questão deva porventura situar-se nos critérios de recrutamento pessoal de juízes e procuradores para aquela jurisdição.

E depois, sim, importa refletir na dificuldade – jurídica e institucional – de, com razoabilidade, sistematizar todo um conjunto de informação e saberes que deveria habilitar o tribunal a projetar não apenas uma decisão singular e abstrata para um qualquer problema momentâneo, mas, antes do mais, um sentido concreto e coerente de vida para os menores em causa e, claro, também para os seus pais e familiares mais próximos.

A questão que se coloca é, pois, a de saber, primeiro, quem são e como devem ser recrutados e formados os que têm de lidar com matéria tão sensível.

Uma matéria tão prenhe de resultados definitivos – positivos ou negativos – na vida de tanta gente, a começar pela dos menores.

Dito de outra maneira: deverá ou não haver – com todas as garantias inerentes a uma magistratura – uma carreira autónoma e diferenciada de juízes e procuradores aptos a intervir em tal jurisdição?

