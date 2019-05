A agitação é grande nos meios automobilísticos ligados aos ralis, tendo a nova Comissão de Pilotos comunicado a insatisfação pelo “aumento exponencial das taxas de inscrição”, não só aos clubes, como à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e ainda ao presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, no caso do próximo rali.

Carlos Gonçalves, radicado na Maia, um dos fundadores deste movimento nacional, que começou no Norte e se estendeu ao Centro e ao Sul, revelou hoje ao Sol que “de início no Norte eramos 50 pilotos a contestar a subida abrupta das quantias para as inscrições nos campeonatos regionais de ralis, mas a começar esta semana, já somos cerca de 150, nós temos pilotos de todo o país que não estão dispostos a manter este estado de coisas”.

A autodenominada Comissão de Pilotos do Regional Norte (CPRN), composta há alguns dias por cerca de 50 pilotos fundadores, está assim renitente em inscrever-se nas próximas competições do Campeonato do Norte de Ralis, “alertando as organizações e os clubes para os preços exorbitantes praticados nas inscrições das provas”, mas o movimento não se circunscreve já ao Norte, “havendo muita gente do Centro e do Sul”, segundo afirmou ao Sol Carlos Gonçalves, acrescentando que “não vamos vacilar, isto é para ir até ao fim”.

Como o próximo evento é o Rali de Montelongo, em Fafe, a comissão “decidiu este ano abordar o clube organizador da prova no sentido de ser reduzido o valor de inscrição”, já que, segundo os mesmos pilotos, o custo o ano passado foi de 235 euros e para esta edição, a organização estipulou um preço de 320 euros, além de que haverá mais despesas, pois “obrigam ainda assim as equipas a deslocarem-se no dia anterior para a realização das respetivas verificações”, o que segundo o movimento “implicará preços incomportáveis”.

“Numa altura em que a próxima prova do Campeonato Norte de Ralis se realiza dentro de poucos dias, o Rali Montelongo, após o envio de um email ao clube organizador da próxima prova onde os pilotos propunham um valor de inscrição de 250 euros com seguro e GPS incluídos, este não mostrou interesse em negociar com esta Comissão de Pilotos, respondendo de forma clara que ‘perante tal situação teremos que manter o preço da inscrição’, por isso foi constituída esta Comissão de Pilotos”, explicou Carlos Gonçalves.

“Mediante esta falta de negociação por parte do clube organizador e já no seguimento de várias conversações, entre os membros que fazem parte desta Comissão de Pilotos, os mesmos decidiram não se inscrever na prova que se realiza a 17 e 18 de maio”, em Fafe, segundo Carlos Gonçalves, dizendo que “a situação vai repetir-se sempre que qualquer clube, seja ele qual for, pois nada nos move contra ninguém em particular, insistir com as taxas de inscrição que não poderemos continuar a pagar, esta é a situação que nós iremos comunicar, sucessivamente, não só aos clubes, como ainda às autarquias, além da FPAK”.