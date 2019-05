O Manchester City venceu (1-0) esta noite o Leicester City na jornada 37 da Liga inglesa.

Kompany fez o único golo do encontro aos 70 minutos.

O golo solitário do central belga coloca os cizitens a liderar, com 95 pontos, mais um ponto que o Liverpool (94), numa altura em que falta disputar apenas uma jornada da prova. O City está assim mais perto de conquistar o primeiro bicampeonato da história do clube.