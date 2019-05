A data do julgamento de Rosa Grilo e do amante já é conhecida. As sessões terão início no dia 10 de setembro e serão distribuídas por quatro datas. A última sessão deverá realizar-se no dia 1 de outubro.

Durante cerca de 20 dias, o Tribunal de Loures vai julgar Rosa Grilo e o António Joaquim, acusados da coautoria de homicídio qualificado do triatleta Luís Grilo, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. Como as defesas prescindiram da fase de instrução, o processo segue de imediato para julgamento.

O Ministério Público já tinha pedido para que os arguidos sejam julgados por um tribunal de júri – que é composto por três juízes e quatro cidadãos escolhidos.