O papel das pequenas, médias e microempresas foi destacado numa visita à Expovez – Feira do Alto Minho, pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, segundo o qual “são elas que puxam pelo país todo”, como afirmou aos jornalistas durante esta segunda-feira.

“Apostamos sobretudo nas pequenas e médias empresas, uma vez que são a espinha dorsal da economia da União Europeia e de Portugal, porque nós acreditamos na iniciativa privada, nós não temos medo das palavras competitividade, produtividade e acrescentar valor”, como referiu ainda José Manuel Fernandes aos jornalistas em Arcos de Valdevez.

A “força da economia local, com impacto reforçado em tempo de cortes e cativações do Governo centralista do Partido Socialista”, foi uma das frases proferidas por José Manuel Fernandes no fim da sua visita à feira em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.

“Só com uma economia forte, assente nas pequenas e médias empresas, que seja capaz de acarinhar e estimular a iniciativa privada, o empreendedorismo, a competitividade e a produção de valor acrescentado, podemos triunfar à escala global e garantir, de forma sustentada, melhores salários para todos os portugueses, qualidade de vida e melhores serviços públicos”, segundo destacou ainda o eurodeputado do Partido Social Democrata.

José Manuel Fernandes enalteceu igualmente o papel das Pequenas e Médias Empresas (PME) e também a dos empresários de diferentes setores para “puxarem pelo “país todo” e “ao mesmo tempo para garantirem coesão territorial, social e económica em Portugal”.

“As microempresas e as PME têm um especial impacto nos tempos de hoje, dominados pela governação centralista do Partido Socialista, centrada em cortes e cativações que impedem o investimento público e o desenvolvimento sustentado do país”, acrescentou o eurodeputado, elogiando a diversidade dos setores e atividades económicas na Expovez.

Acompanhado pelo presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, e diversos autarcas locais, José Manuel Fernandes frisou que “conforme o compromisso que assumi aqui mesmo, na região do Minho, o Parlamento Europeu aprovou já a sua proposta de estratégia que designou de 3E’s: Emprego, Empresas e Empreendedorismo”.

Coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes diz que “o empreendedorismo tem de ser fomentado”, aproveitando para elogiar a iniciativa do Município do Arcos de Valdevez, na defesa do interesse e desenvolvimento da região a estimular uma parceria que mobilizou diferentes entidades, como a ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, a In.Cubo – Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras em parceria, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca e a ARDAL – Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, as entidades que foi destacando.

A Expovez contou com cerca de 150 expositores, ligados aos sectores de comércio e serviços, indústria, agricultura, artesanato, gastronomia e produtos locais, assumindo-se um espaço de promoção das empresas, dos produtos, dos serviços e do desenvolvimento do território.