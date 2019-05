A Policia Judiciária deteve um grupo composto por três homens e duas mulheres que enganava vítimas através da rede social Facebook. Os suspeitos, que tinham entre 18 e 21 anos, atraíam as vítimas com negócios de compra e venda de carros ou mesmo com a promessa de “encontros amorosos”.

A investigação, que estava em marcha há cerca de quatros meses, culminou hoje com a detenção de cinco pessoas.

Segundo a PJ, “as detenções, quatro em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Viseu e uma em flagrante delito, ocorreram nas localidades de Viseu, Nelas e arredores de Mangualde”.

O esquema passava pela criação de perfis falsos, de forma a angariar clientes, mas assim que as vitimas chegavam ao local combinado com o grupo não havia qualquer carro. “Nos locais estabelecidos como pontos de encontro, eram montadas ‘emboscadas’, não se coibindo os assaltantes de exercer grande violência sobre os visados, a fim de lograrem a apropriação de valores em numerário”, refere a PJ em comunicado.

“Para além das detenções, foram apreendidas no decurso desta operação, entre outros artigos, três espingardas, uma pistola e várias munições, armas que terão sido utilizadas pelo grupo na prática dos roubos”, acrescenta ainda fonte oficial.

Os detidos aguardam agora o primeiro interrogatório judicial onde ficarão a conhecer as medidas de coação.