Durante o tradicional cortejo das Queima das Fitas que decorreu este domingo, em Coimbra, os estudantes produziram 30 toneladas de lixo, divulgou em comunicado o município de Coimbra.

Comparativamente ao ano passado, a quantidade de lixo foi superior em 2019 – foram produzidas mais cinco toneladas do que em 2018. O município liderado por Manuel Machado referiu ainda que “das 30 toneladas produzidas, foi possível selecionar 23 toneladas para reciclagem”.

Os resíduos foram de imediato recolhidos pelos serviços da Divisão de Ambiente da Câmara e, no total, estiveram envolvidos 85 operacionais e 33 meios mecânicos.

No passado domingo saíram às ruas de Coimbra 100 carros representativos de cada curso das diferentes faculdades. Além do lixo produzido durante o evento, ainda se deverá acrescentar o “material proveniente do desmantelamento dos carros (…) e que se prevê que seja de cerca de 100 toneladas”.