O trabalhador ficou completamente soterrado em uma das valas de saneamento, junto ao Campo de Futebol dos Estrelas de Figueiredo, na localidade de Chãos, da freguesia de Figueiredo, Amares, tendo sido logo resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Amares.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares, Jorge Silva, “a primeira intervenção foi realizada pelos colegas do trabalhador, que conseguiram retirar a terra que cobria a parte posterior do corpo, realizando um trabalho meritório, porque a intervenção deles evitou males maiores”.

Domingos Ferreira, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Amares, afirmou que “os trabalhos realizados pelos bombeiros consistiram na remoção da terra, mas de uma forma manual, para evitar mais mazelas no ferido”.

No teatro de operações estiveram dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Amares, apoiados por duas ambulâncias e um Veículo de Socorro e Assistência Especial (VSAE). A vítima foi igualmente assistida no local pela equipa médica e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) oriunda do Hospital de Braga, para onde foi transportada logo a seguir.

Técnicos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foram ao local apurar as circunstâncias do acidente e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Amares registaram a ocorrência.