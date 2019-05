Decorreu durante a tarde do passado domingo o tradicional cortejo académico na cidade de Coimbra. No local – onde a PSP esteve presente – os agentes foram agredidos por vários jovens.

De acordo com o Comando Distrital da PSP de Coimbra, foram detidas duas pessoas por ameaças e agressões aos agentes. Um dos jovens, com 25 anos, foi detido, também, por exigir que os polícias retirassem “as grades ali colocadas para vedar o trânsito fossem retiradas no sentido de permitir a sua passagem”, lê-se no comunicado.

“Atendendo ao evento e à necessidade, por motivos operacionais, da manutenção das grades naquele local, foi o elemento policial ameaçado pelo sujeito e alvo de intimidação através da captura de fotografias e filmagens com o seu telemóvel, levando a uma intervenção policial”, acrescenta o documento.

O mesmo suspeito “manietou o agente pelo pescoço, atirou-o ao chão, provocando-lhe ferimentos que obrigaram o seu transporte, de urgência, ao hospital, para tratamento médico e onde permanece em observações”.