Quem percorre a Avenida Almirante Gago Coutinho, em Lisboa, com as suas vivendas imponentes e os quintais ajardinados, não imagina que nas traseiras da longa reta exista um pequeno arruamento que contrasta com a opulência e a ordem que caracteriza a Avenida do Aeroporto, como é conhecida. Lixo, degradação, terra batida, vegetação desordenada e falta de saneamento básico é a paisagem que compõe a Quinta da Noiva, imediatamente a seguir ao cruzamento da Gago Coutinho com a Avenida dos Estados Unidos da América, à direita, no sentido do aeroporto. Apesar do cenário, a verdade é que neste arruamento exíguo há várias oficinas que até à última terça-feira tiveram as portas abertas, muitas durante várias décadas, e que viram a sua atividade chegar ao fim por decisão camarária, tornada pública em edital no dia 22 de março.

“Entendo os motivos, e para todos os efeitos os terrenos são da câmara, mas deviam ter-nos avisado com mais tempo de antecedência”, lamenta ao i um dos proprietários das oficinas, que pediu o anonimato. Na base da decisão – tomada numa reunião decorrida em 15 de março –, está o “perigo iminente”, como informa o edital, de derrocada da escarpa do Parque da Bela Vista, localizada imediatamente por cima da Quinta da Noiva. Como tal, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) notificou “todos os ocupantes das construções existentes nos terrenos” para “deixarem o espaço desocupado de pessoas e bens impreterivelmente até ao dia 30/04/2019”. A autarquia poderá, assim, como explica no documento, proceder à “consolidação da escarpa”, lançando para isso, “por ajuste direto, [...] uma empreitada para demolição das construções existentes no local”, para criação de “um adequado perímetro de segurança”.

Os ocupantes dos negócios, no entanto, queixam-se de que a notificação de que teriam de sair só chegou há cerca de um mês. “Se nos tivessem avisado mais cedo, tínhamo-nos conseguido preparar melhor e tínhamos tentado encontrar alternativas”, diz ao i o homem já citado, com 67 anos. De braços cruzados, a bata azul com sinais do ofício, olha para o interior da oficina – que é uma das maiores e mais arranjadas da rua –, atrás de si, onde já pouco existe. “Já arrumei quase tudo, a partir de amanhã [1 de maio] já não podemos ter a porta aberta e só podemos vir aqui tirar as nossas coisas”, conta o dono desta oficina, que garante que sempre pagou a renda e tudo o que era devido e que sabia que, mais cedo ou mais tarde, este dia iria chegar. “No contrato da câmara há uma cláusula que diz que, quando a câmara precisar dos terrenos, somos obrigados a sair. E foi o que aconteceu agora. Já estava à espera deste dia há muito tempo. Quando vim para aqui há 40 anos já se falava disso”, recorda. No edital, aliás, a autarquia precisa que “quer sejam ocupantes titulares de uma cedência precária, quer sejam ocupantes sem títulos (abusivos), o Município pode fazer cessar as ocupações a qualquer momento, sem direito ao ressarcimento de quaisquer importância já pagas ou a indemnizações de natureza alguma», lembrando ainda que “pelo menos desde 2011, os ocupantes têm sido sucessivamente informados da situação e alertados para a necessidade de terem de abandonar o local”, algo que os mecânicos ouvidos pelo i confirmam. Além disso, assegura fonte do gabinete de comunicação da CML ao i, “o processo tem sido desenvolvido em diálogo permanente com as pessoas e com grande compreensão de todos. A maior parte das instalações não tinha qualquer título para ali permanecer e outros tinham cedências precárias do Município, com expressa referência de que poderiam ter de sair a qualquer momento, no caso, quando as condições de segurança assim o exigissem”.

De resto, na visita do i ao arruamento, na última terça-feira, muitas das oficinas já tinham porta fechada e, ao mesmo tempo, nenhum técnico da CML andava por ali, mas quem ali trabalha diariamente garante que os dias anteriores foram especialmente agitados, com visitas de várias pessoas da Câmara. Isso é o que diz, por exemplo, outro mecânico ouvido pelo i, que também optou pelo anonimato. “Hoje de manhã muito cedo vi aqui um técnico, mas entretanto foi-se embora”, conta o proprietário de uma das oficinas ao fundo do arruamento. Está quase de partida, como denuncia o espaço praticamente vazio; por levar há ainda apenas algumas caixas e duas secretárias. Entre os trabalhadores que aceitaram falar com o i, é provavelmente o que se mostra menos preocupado com a situação. “Sabe, isto já me andava a dar prejuízo há muito tempo. As pessoas já só querem carros novos e por isso não precisam de oficinas. Só compram carros novos para elas e para os filhos, que têm de ser sempre melhores do que os dos filhos dos vizinhos. O meu serviço tem vindo a diminuir muito por causa disso”, conta o homem, que está perto dos 70 anos. A decisão da autarquia, revela, não o surpreendeu e já se tinha preparado. “Já meti os papéis da reforma em novembro”, afirma.

Mais preocupado está outro mecânico, que chegou à Quinta da Noiva há mais de 40 anos e agora diz não saber o que fazer. «Enviaram-nos a decisão da câmara no dia 25 de março e no dia 22 de abril avisaram que amanhã [1 de maio] vão pedir à EDP que corte a eletricidade e vão cortar também a água”, conta, explicando que a sua reforma e a da mulher – 700 euros, no total – não chegam para uma vida digna. Há já alguns dias que tem recorrido a familiares e conhecidos para guardarem os pertences da oficina. Hoje, tem estado a tirar o telhado da oficina para o levar. Queria trabalhar “mais uns três anos”, mas agora não sabe como poderá satisfazer essa vontade. “Eu ia-me embora de boa-fé, se me resolvessem o problema sem que eu tivesse de gastar dinheiro”, confessa. A CML informou os mecânicos de que poderia ajudá-los a relocalizar as suas oficinas – como pode, aliás, ser lido no edital já citado –, mas os vários trabalhadores das oficinas que mostraram interesse nessa hipótese queixam-se de que a autarquia não concretizou essa possibilidade, uma vez que, pelo menos até agora, nunca revelou quais seriam os locais possíveis para instalarem os negócios.

Apesar de a maioria dos mecânicos da Quinta da Noiva terem já entre 60 e 70 anos, também há mais novos. É o caso de Júlio Cassamá, de 52 anos, que há vários anos veio da Guiné-Bissau e naturalizou-se português. Nas traseiras da Avenida Almirante Gago Coutinho, está há 17. Diz-se “desesperado”, motivo que o leva a dar a cara. Na manhã do último dia do prazo dado pela CML aos proprietários das oficinas, Júlio já tinha acabado de tirar o telhado. Comparada com as restantes, a sua oficina está entre as que tem piores condições. “Nunca teve porta e isso foi sempre um problema porque as pessoas têm receio de deixar aqui os carros”, lamenta. Ainda assim, há 17 anos que consegue, com o negócio, levar dinheiro suficiente para casa, para a família, para pagar a renda de casa e conseguir ainda pagar a renda da oficina à autarquia. “Vivo em Chelas numa casa camarária com a minha mulher e dois dos meus filhos, que são menores. Tenho de enviar dinheiro para os meus outros seis filhos, que estão lá. Como é que vou conseguir fazê-lo sem a oficina?”, questiona, num tom visivelmente preocupado. Queixa-se de não ter sentido apoio da câmara no processo e diz que ninguém lhe ofereceu nenhuma alternativa para poder instalar a oficina. Teme o futuro. “A minha mulher está desempregada. Agora, vou tentando fazer uns biscates aqui e ali, o que aparecer, para ganhar dinheiro. Vou ser como aqueles pais que andam por aí a vender droga e depois vou preso e como é, como ficam os meus filhos e a minha mulher? Não quero isso, não quero vender droga, quero trabalhar”, conclui.