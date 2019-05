Manuel Teixeira capotou no Kia Picanto em Braga

O piloto Manuel Teixeira, que faz equipa com Francisco Marrão, capotou durante o Troféu Kia Picanto GT Cup, disputado no Circuito Vasco Sameiro, em Palmeira, no concelho de Braga, ficando com o carro muito amolgado, mas sem consequências físicas.