Cristiano Ronaldo é para muitos considerado o super-herói dos relvados. Agora, o futebolista português também vai ter super poderes fora deles: o craque vai dar vida ao super-herói dos desenhos animados e da banda desenhada Strike Force 7.

A notícia de que Ronaldo ia dar a cara a uns desenhos animados já tinha sido revelada o ano passado, mas este sábado o jogador voltou a avivar a memória dos mais esquecidos. Através da conta do seu Instagram, Ronaldo partilhou um trailer da série onde surge em modo desenho animado e em ação para vencer o mal.

Se na vida real o jogador veste um equipamento futebolístico, na série o futebolista surge como tantos outros super-heróis que conhecemos: com um fato de super-herói. No trailer, a versão animada de Ronaldo sai de um carro e é longo inundado com vários flashes e cadernos de fãs que querem o seu autógrafo. Eis que surgem três vilões, sendo esta a altura ideal para Ronaldo entrar em ação. Através do clique no seu relógio de pulso o jogador transforma as suas roupas normais num fato.

E se nos relvados, Ronaldo faz magia com os pés e uma bola de futebol, também na série a bola não fica esquecida. Ajudado por um pequeno aliado, Ronaldo usa as suas habilidades especiais para eliminar os vilões. Fitando as máquinas malévolas, o futebolista remata a bola do futuro contra elas para as eliminar, saindo vitorioso do confronto.

Para já ainda não se sabe se a série vai estar disponível em Portugal e onde vai ser transmitida. No entanto, de acordo com a Renascença, o lançamento do projeto está previsto para o final deste mês.

O ano passado, quando o projeto foi anunciado pelas produtoras Graphic India e VMS Communication, Ronaldo confessou estar entusiasmado por dar vida à personagem: “Sempre fui adepto dos super-heróis e estou entusiasmado com a possibilidade de ajudar a criar esta nova série”.

Em comunicado, o craque revelou ainda que o facto de o futebol unir pessoas dos quatro cantos do mundo se assemelha ao que os heróis fazem, razão pela qual decidiu apoiar o projeto.

Diego Guarderas, da VSM Communication, considera que o nome de Ronaldo “é sinónimo de profissionalismo, dedicação e êxito” e esse é o motivo pelo qual o craque “inspira pessoas de todo o mundo”. Já Sharad Devarajan, um dos autores e produtor da série admitiu que o craque português já é considerado um super-herói na vida real.