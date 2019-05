A decisão acerca do diploma que prevê o descongelamento do tempo de serviço dos militares está dependente da “palavra” de Marcelo Rebelo de Sousa, revelou João Gomes Cravinho, ministro da Defesa.

“Neste momento a palavra está com o Presidente da República e por outro lado com o Parlamento”, disse à Lusa, acrescentando que o Governo “tomará as decisões necessárias se se vier a verificar que é necessário tomar alguma decisão”. No entanto, o governante voltou a frisar que a decisão está nas mãos de Marcelo.

Gomes Cravinho disse ainda que o Presidente da República tem todo o direito em demorar a decidir e que lhe compete “escolher o momento apropriado para agir”.