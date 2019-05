Dezenas de bombeiros sapadores de Lisboa estiveram esta segunda-feira concentrados à frente da Assembleia da República em protesto contra a proposta de regulamentação do estatuto do bombeiro profissional assinada por duas das estruturas sindicais.

De acordo com os profissionais em protesto, as duas estruturas sindicais - a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais – entregaram ao Governo uma proposta onde consta, num dos pontos, a disponibilidade permanente.

Segundo António Pascoal, do Sindicato de Trabalhadores do Município de Lisboa, este ponto significa que os bombeiros, “nos dias de folga possam vir a trabalhar gratuitamente se a entidade patronal assim o quiser”, disse à agência Lusa.

Os bombeiros estão também contra o facto de a aposentação ser com mais de seis anos do que no regime normal da função pública. O sindicalista lembrou então que, por exemplo, existem estatutos especiais – PSP, GNR e militares – que podem reformar-se aos 55 anos.

Durante esta semana serão marcados plenários para agendar novas formas de luta.