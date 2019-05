A lista de alcunhas que o Presidente dos Estados Unidos tem para o antigo número dois da administração Obama Joe Biden é longa, ainda que pouco variada.

“Maluco”, “louco”, “Biden 1%” (em referência aos resultados das primárias do Partido Democrata em 2008), e mais recentemente “Joe dorminhoco”, são os nomes pelos quais Donald Trump gosta de tratar Biden, que no mês passado assumiu ser candidato na corrida às presidenciais de 2020 nos EUA.

Mas desta vez, foi Biden quem arranjou uma alcunha para Trump. “Há tantos nomes que lhe poderia chamar. Podemos começar por ‘palhaço’”, disse o antigo vice-Presidente numa angariação de fundos na Carolina do Sul, no sábado passado.

Foi também nesse mesmo evento que Joe Biden apelou à importância de uma campanha limpa e com nível.

“A todas as questões e a todas as coisas degradantes que ele diz sobre as outras pessoas, não tenho qualquer problema em responder diretamente. O que não vou fazer é o que ele quer que eu faça. Ele quer que isto seja uma luta na lama”, avisou Biden.