Massimiliano Allegri conquistou o octocampeonato com a Juventus, mas ainda assim há rumores que o técnico italiano pode estar de saída. Em causa estão os resultados europeus já que a Velha Senhora caiu nos quartos-de-final da Champions (e nos quartos da Taça de Itália).

“O Allegri tem razão: a única coisa que conta no futebol é vencer. Se jogadores bem e não venceres, isso não conta para nada. O jogo bonito não conta para nada. Façam o que fizerem, digam o que disserem, só conta para alguma coisa se vencerem”, disse Ibrahimovic, colocando-se ao lado do seu antigo técnico.

Recorde-se que Ibrahimovic foi treinado por Massimiliano Allegri no Milan. Nas duas temporadas que passou ao serviço dos rossoneri, ambos conquistaram um campeonato.

O técnico italiano já tinha, de resto, mostrado vontade em continuar no comando técnico dos bianconeros.

"A minha decisão foi tomada há muito tempo e é a de ficar em casa. Tenho um contrato e há trabalho para fazer", disse em conferência de imprensa já depois da eliminação da Champions perante o Ajax.

"A motivação, se eu não tivesse, eu teria dito ao presidente, mas não é o caso, acho que durante estes cinco anos nós trabalhámos bem e os jogadores evoluirão”, continuou.

"Ganhar cinco campeonatos não é fácil, fazer duas finais da Liga dos Campeões não é fácil e ganhar quatro taças não é fácil", sentenciou Allegri, que chegou a Turim no início da época 2014/15.

Na mesma altura, também Andrea Agnelli, presidente da Juve, garantiu que Allegri permaneceria no clube.

"Será com Allegri no banco, é claro”, afirmou o líder máximo do clube italiano. “Ele tem mais um ano de contrato, vamos sentar-nos no final da temporada para conversar, temos uma equipa jovem e forte", declarou ao canal televisivo Sky Italia.