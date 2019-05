O ano 2018 foi positivo para a RTP: os resultados líquidos mais do que duplicaram num ano, passando de 130 mil euros em 2017 para 330 mil em 2018, anunciou a estação televisiva em comunicado. Também os resultados operacionais (EBITDA) cresceram de 11,4 milhões de euros em 2017 para 12,9 milhões no ano passado, o que significa um aumento de 13,2%.

A RTP avança ainda que os grandes acontecimentos televisivos que se registaram o ano passado como o Festival da Eurovisão (com 186 milhões de espetadores no mundo inteiro) e o Mundial de Futebol – que foram transmitidos por este canal público – “geraram custos extraordinários não compensados totalmente pelas receitas adicionais”.

A RTP garante ainda ter reposto na íntegra a antiguidade na remuneração aos trabalhadores, tendo ainda descongelado as progressões na carreira. A estação destaca que os resultados obtidos são fruto de “uma gestão prudente” que “demonstra a capacidade de adaptação e a sustentabilidade de estratégia”.

O ano 2018 fica ainda na história da estação pública por ter sido o quarto ano consecutivo com resultados operacionais acima dos 10 milhões de euros, o que permitiu, avança a RTP, “suportar os encargos com investimentos e custos financeiros”.

Dívida a estabilizar A RTP garante que tem conseguido estabilizar a dívida “num patamar histórico”, uma vez que a dívida líquida da empresa, no final de 2018, era de 101 milhões de euros (mais 1,3% do que em 2017). Deve valor, 55 milhões de euros são correspondentes ao edifício sede.

A pensar no futuro A administração liderada por Gonçalo Reis dá ainda conta que o plano da RTP para os próximos três anos “mantém a trajetória de desempenho económico sustentável, ou seja, resultados operacionais no patamar dos 10 milhões de euros, resultados líquidos positivos e a estabilização da dívida, para além da valorização da prestação do serviço público nas suas várias dimensões, na rádio, televisão e digital”.

Prémios No ano passado a RTP ganhou 32 prémios: 11 prémios para RTP Institucionais, 12 prémios para programas e 9 para trabalhadores. O canal foi ainda distinguido pela União Europeia de Radiodifusão (UER) com a melhor organização de sempre do Festival Eurovisão da Canção.