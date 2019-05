José Pedro Moreira da Silva, diretor do Hospital de Gaia, revelou esta segunda-feira que o hospital tem falta de verbas para poder avançar com a última fase de obras.

O responsável, que falou durante o evento que assinalou o primeiro aniversário da Unidade de Hospitalização Domiciliária do hospital, avisou que as condições daquela unidade hospitalar são bastante degradadas e que necessitam “urgentemente de dinheiro” para fazer as obras necessárias.

“Pode deixar o recado”, alertou o responsável dirigindo-se a Raquel Duarte, secretária de Estado da Saúde, que se encontrava presente no evento.

“Ficamos tristes quando vimos que havia 91 milhões de euros para os hospitais e o nosso não estava” na lista, sublinhou.