O Liverpool tem a vida muito complicada nesta meia-final da Liga dos Campeões: os reds estão com uma desvantagem de três golos, depois de o 3-0 verificado no Camp Nou, no encontro da primeira mão, um resultado que coloca o Barcelona com um pé e meio na final da prova milionária.

Esta quarta-feira, os reds recebem Messi e companhia no jogo da segunda mão, e, além do resultado, há outras contrariedades no conjunto inglês. Em conferência de imprensa, Jurgen Klopp confirmou a ausência de Mohamed Salah.

O internacional egípcio chocou, recorde-se, com o Dubravka, guarda-redes do Newcastle, e vai mesmo falhar o encontro de amanhã. Em reunião com a equipa médica, o treinador alemão reconheceu que Salah não se encontra em condições para jogar. Uma baixa de peso, que se junta à já confirmada ausência do brasileiro Firmino.

Na luta pelo título

Praticamente de fora da Champions, o Liverpool continua focado na luta pelo título da Liga Inglesa. A uma jornada do final da prova, os reds lideram à condição, com mais um ponto que o Man.City, que defronta na noite de hoje o Leicester City, no encontro que fecha a jornada 37 da Premier League.

Com a discussão do troféu até aos últimos suspiros, de notar que, na última jornada, os reds recebem o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, a equipa sensação da Liga inglesa (7.º lugar), enquanto os citizens de Bernardo Silva defrontam o aflito Brighton (17.º lugar), um posto acima da linha vermelha.