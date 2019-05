Vicente del Bosque, antigo selecionador espanhol, comentou a situação do guarda-redes do FC Porto, que recebeu esta segunda-feira alta hospitalar.

"Ainda não falei com ele, porque não acho que seja a melhor altura para falar com ele. Espero que esteja bem. O mais importante é a vida. O futebol chega a uma altura em que por um ou outro motivo tens de terminar a carreira, o importante é viver muitos anos", disse, citado pela MARCA.

O treinador de 68 anos disse ainda que Iker Casillas é um "herói" espanhol.

"Foi um dos nossos heróis. Foi um miúdo que pertenceu a um clube quase a vida toda, que alcançou um grande reconhecimento tanto a nível desportivo como pessoal e manteve sempre um comportamento exemplar", continuou.

Iker Casillas estava internado no hospital CUF, no Porto, desde o passado dia 1 de maio, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio durante o treino matinal do FC Porto, no Olival.