A cantora norte-americana Madonna atua no início de 2020 no Coliseu de Lisboa, no âmbito da sua digressão para apresentar o novo álbum Madame X.

A data ainda não é conhecida, mas será divulgada em breve, segundo anunciou, esta segunda-feira, a promotora Everything is New.

"No início de 2020 a Tour Madame X terá lugar no Coliseu de Lisboa, no Palladium em Londres e no Grand Rex em Paris", lê-se no comunicado da promotora.