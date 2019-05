Iker Casillas teve alta e falou aos jornalistas à saída do hospital da CUF, no Porto.

"Faz uns dias desde aquele acontecimento. É algo que pode acontecer a qualquer pessoa durante a vida e aconteceu-me a mim. É difícil falar mas tenho de estar agradecido, tive muita sorte. Tenho que estar agradecido a todos os que se preocuparam e me fizeram sentir incrível. O importante é sair com um sorriso e emociono-me com todos os que vieram até aqui. Recebi bastante carinho ao longo destes dias. Quero agradecer ao hospital, ao doutor Nélson Puga, a toda a gente do FC Porto que me ajudou muito rápido e me fez chegar rapidamente ao hospital. Agradecer também a toda a gente que contribuiu para que baixasse o efeito do enfarte", disse.

Sem tempo para perguntas dos jornalistas, foi o internacional espanhol a fazer alguns esclarecimentos sobre o futuro: "Não sei o que será o futuro. O mais importante é estar aqui e poder falar tranquilamente e dizer como estou. Veremo-nos em breve".

O guarda-redes do FC Porto estava internado desde quarta-feira (1 de maio), depois de sofrer um enfarte do miocárdio.