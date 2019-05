Um dia antes de se assinalar o Dia Mundial da Asma, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e a Associação Portuguesa dos Asmáticos decidiram revelar alguns números relacionados com a doença. Segundo os dados revelados, em Portugal cerca de um milhão de pessoas tem esta doença, mais apenas cerca de 700 mil pessoas sentem sintomas e necessitam de tratamento.

Os dados indicam ainda que cerca de 300 mil portugueses ainda têm esta doença por controlar. Em declarações à Lusa, Mário Morais de Almeida, imunologista, explicou que este número diz respeito aos "vários estádios da doença", sendo "transversal" a pessoas que sofram com "asmas mais ligeiras como com asmas mais graves".

Este número deve-se ao facto de os doentes estarem pouco informados a nível médico e ainda de que em muitos dos casos os doentes se habituam a viver com os sintomas, justica o especialista. Para o reduzir é preciso “chamar a atenção de que a asma tem de ser controlada e que existem maneiras eficazes de a controlar. É preciso alertar para os cuidados a ter com a patologia e prevenir agudizações da doença, sobretudo no período de maior prevalência de crises alérgicas, como é a primavera”.