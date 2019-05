Meghan Markle já está em trabalho de parto. A notícia que começou por ser avançada pela Sky News já foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, que informou ainda que Harry se encontra ao lado de Meghan.

A duquesa de Sussex entrou em trabalho de parto no início da manhã.

Recorde-se que a gravidez de Meghan Markle foi anunciada em outubro.

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses’ side. An announcement will be made soon.https://t.co/hFq0te2Owe