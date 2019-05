Marques Mendes considera que PSD e CDS cometeram um “erro enorme” quando alinharam com a esquerda na contagem do tempo de serviço dos professores.

“Foi um erro enorme do PSD e CDS (...) Como é que PSD e CDS estão de braço dado com o Bloco de Esquerda e o PCP. Nenhum militante compreende isto”, afirmou, no seu comentário, na SIC, o ex-líder do PSD.

Para o comentador político, esta posição revela “amadorismo” e prejudica a imagem do PSD e CDS que “parece que passam de rigorosos a despesistas”.

Marques Mendes defendeu que Rui Rio e Assunção Cristas fizeram bem em recuar, mas quem ganhou com a crise política foi António Costa. “Ele pôs ordem na casa e terminou a crise. Isto é o que fica para a história”, disse.