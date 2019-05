A pegada humana fez com que atualmente existam cerca de um milhão de espécie ameaçadas.

Os dados são de um relatório das Nações Unidas, que é hoje lançado. Trata-se do primeiro relatório intergovernamental global sobre biodiversidade e ecosistemas.

“O Planeta terra já enfrentou cinco extinções em massa até agora, em que se perderam milhões de espécies. Os cientistas estiveram a rever esses eventos para perceber o que os causou. As razões para olhar para o passado não têm a ver com nostalgia, mas sim com deja vu”, refere o IPBES, uma comissão das Nações Unidas dedicada ao estudo da biodiversidade e dos ecossistemas.

Segundo a informação já disponibilizada, este estudo foi feito por 145 especialistas de 50 países, ao longo dos últimos três anos



