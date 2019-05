Na sua época de estreia com o Ford Fiesta R5, Miguel Correia e o navegador Pedro Alves “cumpriram os objetivos que tinham delineado para a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis”, sendo que “o top 8 da classificação geral e a experiência acumulada nos troços de terra de Mortágua deixam o jovem piloto de Braga confiante para o futuro”.

Chegado ao Rali de Mortágua no top 5 do CPR na sua primeira época ao volante de um R5, Miguel Correia é já apontado “como uma das grandes surpresas do principal escalão dos ralis nacionais em 2019 onde o piloto bracarense tem evoluído com o seu andamento”.

Uma tendência que se manteve no Rali de Mortágua, habitualmente caracterizado pela dureza das classificativas especiais de terra, onde Miguel Correia mostrou-se determinado e terminando no oitavo lugar da classificação geral.

“Conseguimos evitar os furos”

Miguel Coreia afirmou que “esta é uma prova difícil para toda a gente, até para os pilotos que já disputaram o rali várias vezes”, considerou Miguel Correia, para quem “os troços são mesmo muito duros, principalmente nas segundas passagens, só que felizmente nós conseguimos evitar os furos, terminar o rali e ganhar ainda mais confiança e experiência com o carro”.

“Nesta época é muito importante acumularmos quilómetros em diferentes condições, para aprendermos todas as reações do carro e sabermos como e quando atacar, por isso o Rali de Mortágua foi mais uma etapa importante nesta aprendizagem”, segundo afirmou o piloto navegado por Pedro Alves.

A dupla do Ford Fiesta R5 fará agora um interregno até aos dias 22 e 23 de junho, regressando no Rali de Castelo Branco, prova que marca o início da fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis.