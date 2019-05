O Sporting venceu ontem o Belenenses,SAD, por 8-1, no Jamor, na jornada 32 da Liga portuguesa. Há 34 anos que os leões não aplicavam chapa 8 na Liga.

A 18 de novembro de 1984, ainda no antigo José Alvalade, o Sporting venceu o SC Braga, também por 8-1. Há 34 anos, Manuel Fernandes foi o protagonista do encontro, ao assinar três golos. Já este domingo, esteve Bruno Fernandes em destaque, após assinar um hat trick.

Este resultado representa também um recorde nos dérbis diante do Belenenses: a maior vitória até agora era um 6-1 alcançado em agosto de 1943.

Com o hat trick, Bruno Fernandes passou ainda a ser o médio do futebol europeu com mais golos numa só temporada (31 golos) - 19 no campeonato português, no qual é o segundo melhor marcador, a dois golos do avançado suíço do Benfica, Seferovic (21 golos).