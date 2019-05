O representante da Nissan Portugal anunicou que mais de uma centena de veículos do modelo Qashqai, produzidos entre junho e outubro de 2017, vão ser recolhidos.

Em causa está a subsituição de uma etiqueta que contém informações incorretas “do peso combinado (GCW) para veículos com transmissão manual e CVT. Nesta condição, o veículo pode registar uma perda de capacidade do reboque (veículos com transmissão Manual) ou exceder a capacidade do reboque (veículos com transmissão CVT)”, refere o alerta da Direção-Geral de Consumidor (DGC).

"Os proprietários dos cerca de 115 veículos existentes no mercado nacional são contactados através de carta, registada com aviso de receção", refere o aviso.

A DGC refere que rtansmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.