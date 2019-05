Da crise política instalada: Obrigado PSD e CDS

Grato por me obrigarem a defender António Costa Grato por me obrigarem a defender o Partido Socialista

Nunca pensei defender António Costa e o Partido Socialista, mas dado o contexto de crise política aparentemente instalada e, sobretudo, os motivos que levaram o executivo a ameaçar demitir-se, tenho que o fazer. Ainda assim, importa analisar a realidade com que nos deparamos em quatro vertentes: política, económica, jurídica e social. Vamos à primeira. Sou dos que mais vezes terá criticado este governo pelas suas erráticas posições em muitas matérias. Sou dos que mais vezes afirmou e, continua a afirmar, que António Costa é um primeiro-ministro ilegítimo por não ter ganho nas urnas. Continuarei sempre a afirmar que este executivo é o executivo do “show off” mediático, entre aquilo que defende e o que na prática faz. Mas algo é inquestionável. António Costa é, sem margem para dúvidas, o verdadeiro mestre da táctica. Politicamente, esta ameaça de demissão foi de génio. As greves bateram, faz já tempo, as ocorridas no governo anterior, o paradigma de governação actual vinha assentando em critérios de sangue altamente publicitados e, mais recentemente, o candidato socialista às europeias, fruto de uma notória impreparação, viu-se embrenhado em aparições públicas, politicamente ridículas, com as sondagens a demonstrarem um amargo resultado às forças do Largo do Rato. O mestre da táctica só precisava assim que lhe dessem um motivo válido para que conseguisse virar o jogo a seu favor. PSD e CDS fizeram-lhe a vontade e terão agora de se aguentar com as despesas da sua ingenuidade. Mas o mais curioso, é ver que com esta posição António Costa conseguiu não só encostar às cordas a direita como igualmente os seus parceiros governativos. Ao PSD e CDS poderá chamar-lhes troca-tintas, por andarem sistematicamente a afirmar que o importante é o controlo orçamental e virem agora querer colocar em prática, a medida que mais desequilíbrio nas contas públicas criaria. Já ao PCP e BE, poder-lhes-á chamar traidores, por andarem os socialistas, supostamente, a fazer um enorme esforço para por o país na linha e estes inviabilizarem agora grosseiramente esse sinuoso caminho. É simples mas igualmente genial. Diz a direita: “ É teatro”. Meus amigos, claro que também tem uma boa dose de teatro. Mas quem escreveu o guião da peça foram vocês. Não se ficando por aqui, Costa conseguiu ainda outra proeza. A de matar as eleições europeias. Aquilo que poderia ser no próximo mês um grande problema para o partido Socialista, transformou-se meramente num pormenor, na medida em que, estou certo, pouco já se falará do sufrágio que se aproxima. António Costa matou as eleições, desviou o foco da sociedade e da comunicação social para outra questão e, desta forma, fintou não só os partidos do dito arco da governação, como dificultou a vida aos partidos novos como o Chega/Basta ou Aliança, que pela sua tenra idade precisavam de máxima atenção para se afirmarem junto do eleitorado. Estou certo que Pedro Marques já deu três mortais encarpados, de tão feliz que ficou perante tudo isto. Mas politicamente não me fico por aqui. É triste, alguém de direita como eu ter de o afirmar. Mas em nome da coerência tenho que o fazer. PSD e CDS perderam completamente a cabeça e deixaram-se levar para um buraco tenebroso. Como é possível que partidos que andam de há anos a esta parte e, bem, a dizer que se tem que apertar o cinto e viver controladamente, votam favoravelmente a devolução integral dos valores do tempo de serviço dos professores, congelados nos tempos da Troika? Pior: no tempo da sua própria governação? Não é compreensível. Como é que os partidos que andaram a dizer que a redução dos passes sociais era uma medida puramente eleitoralista, discricionária e insustentável, assinam outra, essa sim, que reúne todas essas contingências? Não dá para compreender. Ou a direita é realmente muito passarinha ou, por e simplesmente, acharam que com isto António Costa ficaria encostado à parede. Saiu-lhes o tiro pela culatra. Aqui chegados, vamos à vertente económica. Não sou economista, por isso não tenho qualquer pretensão em ensinar o que quer que seja sobre paradigmas económico/financeiros. Mas que diabo, também não é preciso ser economista para perceber que uma medida destas, a avançar, conduziria as finanças públicas a um cenário insustentável. De pura inviabilidade. Mais uma vez PSD e CDS perderam a cabeça. Vieram dizer que esta medida, avançando em votação final, não teria repercussão na despesa prevista no orçamento de estado para este ano, aparecendo só nos anos seguintes. Ou seja, “assinamos isto e depois logo vemos como fazer”. Para quem sempre criticou o “Que se lixe, quem vier atrás que feche a porta”, volto a não perceber. Não percebo e pergunto: do ponto de vista económico, será novamente necessário, sermos economistas, para compreendermos que uma hipotética aplicação desta medida, teria que ser sempre alavancada por um novo brutal aumento de impostos? E por isso também igualmente pergunto: haverá alguém neste país disponível para pagar mais impostos? Penso que a resposta é óbvia. Não colhem os argumentos de PSD e CDS, porque não importa quando se fariam sentir os efeitos desta loucura. Importa sim e, apenas, que se fariam sentir. E brutalmente. Como já repararam escrevo no pretérito. Não o faço por engano, apenas porque em votação final, convicto estou de que obviamente PSD e CDS vão fazer marcha atrás e, dessa forma, serão obrigados a assumir a sua desorientação política bem como que, uma vez mais, “na escola onde andam, já o Costa é professor”.

Em terceiro lugar, temos a uma vertente jurídica desta realidade. Daquilo que representa a chamada “lei-travão”, não me parece realmente que a mesma esteja aqui violada. No essencial, o que diz a mesma é que os deputados não podem e, cito “apresentar projectos de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento”. Portanto, se o incremento de despesa a ter de arregimentar não se repercutir neste ano, não há violação da norma. Mas repito, a aplicação temporal da norma é, para mim, o menor dos problemas. Em meu entendimento, o mais grave, isso sim, é haver uma clara violação do princípio da igualdade, vector de orientação fundamental do paradigma jurídico português. Dúvidas houvesse, basta atendermos ao artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, para compreendermos o que estamos a falar. O número 1 do artigo em apreço é claro e, cito novamente “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”.Se alguém não achar que isto é claro, que se leia então o número dois do mesmo artigo. Mais claramente se percebe que ninguém pode ser prejudicado, mas, também beneficiado, seja porque motivo for. Bem sei que colegas meus poderão ter posições jurídicas não coincidentes com a minha. Respeito-as com total honestidade jurídica e pessoal. Contudo, o que todos certamente não podemos questionar, é que esquecer todas estas premissas é abrir uma verdadeira “caixa de Pandora”.

Quando as previsões constitucionais não forem claras e, a meu ver, algumas há que não são, há espaço para debate doutrinário. Neste campo, desculpem-me, mas é minha convicção, que o mesmo, muito, muito dificilmente, poderá ser considerado admissível.

Por último, a vertente social. Já uma vez escrevi sobre esta matéria e, confesso, foi a única vez em que o meu telemóvel se entupiu com mensagens tudo menos simpáticas pelas posições que defendia. Lamento mas não sou dos que tem medo e, portanto, não sou dos que se cala ou muda de opinião. Tal como nessa altura, repito, não está em causa a legitimidade dos argumentos invocados pelos professores. Esses, são perfeitamente legítimos. Como igualmente são legítimos, todos aqueles, que os outros sectores profissionais da função pública invocam. Porém, da legitimidade à exequibilidade vai um grande passo. Sendo devolvidos os rendimentos em questão aos professores e, não se fazendo o mesmo a todos os restantes profissionais, sejam de que área forem, tal consubstanciaria uma descriminalização social e jurídica a todos níveis inaceitável. A crise quando veio, infelizmente, foi para todos. Portanto, agora, ou há devoluções a todos, ou não pode haver para ninguém. Como infelizmente, para minha grande tristeza e preocupação, porque sou dos que gostava genuinamente que houvesse, não há dinheiro para todos, o caminho será não dar a quem quer que seja. A menos que me garantam que se o fizerem aos professores, poderão fazê-lo também aos médicos, enfermeiros, juízes, funcionários judiciais, forças de segurança, etc. Sim, é um facto que ser hoje professor, sobretudo ser professor no ensino público, pode por vezes ser uma realidade particularmente desgastante e mal retribuída. Mas o mesmo também acontece na actividade de todos quantos antes citei. As dificuldades de um professor não são maiores que as de um médico que ganha pouco e, hipoteticamente, quer operar e não tem material de cirurgia adequado, de um juiz que ganha pouco e, hipoteticamente, quer julgar mas lhe chove na sala de audiência, de um enfermeiro que ganha pouco e, que, hipoteticamente, possa ter a seu cuidado 30 doentes num qualquer serviço de urgência, ou, de um posto da GNR, em que os seus agentes ganham pouco, tenham de fazer patrulha, mas podem, hipoteticamente, não ter um único veículo a funcionar para tal efeito. Isto, assim de repente e só para dar exemplos básicos. Estamos perante assuntos demasiado sérios para serem discutidos da forma leviana que estão a ser. E sobretudo, para serem discutidos na base do “ganha quem fizer mais barulho”.

Não tenhamos dúvidas, se decidirmos trilhar este caminho, eu que não sou defensor de quaisquer guerras entre sectores de actividade, neste caso, devo ainda assim afirmar, que o mesmo legitimaria uma verdadeira convulsão social. Estaríamos a considerar os professores como sendo cidadãos de primeira e, todos os restantes profissionais, cidadãos de segunda. Desculpem mas isso não é viável. Quer política, quer económica, quer jurídica, quer socialmente. Um professor não é mais importante que um médico, um juiz, um enfermeiro, um agente da autoridade, um qualquer outro funcionário público. Não é mais, nem é menos. É igual. Portanto, se é igual, é de forma igual que tem de ser tratado face a todos os outros. Se da parte da governação me apresentarem medidas que garantam que é possível dar tudo a toda a agente e manter as contas na ordem, então aí, meus amigos, não só me calo como até eu, a vosso lado gritarei, “ Funcionários públicos uni-vos, que afinal há dinheiro à cachaporra”.

Rodrigo Alves Taxa