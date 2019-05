Em março, Portugal registou a segunda maior subida (1,2%) no que diz respeito ao aumento das vendas a retalho da União Europeia (UE), face ao mês anterior, revela o Eurostat.

Só a Lituânia conseguiu uma subida maior que Portugal (1,7%). O terceiro lugar foi para o Reino Unido (1,1%). Segundo o relatório , as maiores descidas ocorreram na Eslovénia (-3,1%), na Croácia (-1,9%) e na Áustria (-0,8%).

Em média, as vendas a retalho mantiveram-se na zona euro e aumentaram ligeiramente (0,3%) na EU, face a fevereiro deste ano. Houve um crescimento no setor dos alimentos, bebidas e tabaco, mas foi registada uma diminuição de 0,6% no combustível atuomóvel e de 0,4% nos produtos não alimentares.

No que diz respeito a comparações anuais, na zona euro o volume de vendas a retalho cresceu 1,9% e 2,9% na UE. Foi registado um aumento de 3% nos produtos não alimentares, 1,4% no combustível automóvel e 0,7% nos alimentos, bebidas e tabaco.