Foram recuperados 41 corpos dos destroços do avião que, no último domingo, se incendiou ao tentar aterrar no aeroporto de Sheremetyevo, na Rússia, bem como as caixas negras do aparelho.

"As duas caixas negras, o gravador de voz do cockpit e os parâmetros de voo foram recuperados e entregues ao Comité Interestadual de Aviação. O seu estado permite a leitura dos dados", afirmou fonte dos serviços de emergência, citada pela agência de notícias Interfax, acrescentando ainda que a recuperação dos dados das caixas negras poderá levar de duas a quatro semanas.

O avião da companhia aérea russa Aeroflot fazia a ligação entre Moscovo e Murmansk, com 78 pessoas a bordo. Cerca de meia hora depois de descolar do aeroporto de Sheremetyevo, retomou para uma aterragem de emergência.

O ministro do Transporte da Rússia, Yevgeny Dietrich, informou que 41 corpos foram recuperados dos destroços do avião.

De acordo com Denis Evdokimov, piloto a bordo do Soukhoï Superjet 100, a aterragem de emergência aconteceu depois de parte do equipamento de bordo se perder com a queda de um relâmpago sobre o avião. O incêndio terá surgido devido à aterragem violenta.