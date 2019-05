Iker Casillas iniciou a semana com enorme boa disposição. O guarda-redes espanhol do FC Porto, que se encontra internado no Hospital da CUF, no Porto, a recuperar do enfarte do miocárdio sofrido na passada quarta-feira, recorreu às redes sociais para dar conta do seu estado de espírito.

Na sua conta de Twitter, Casillas publicou uma música da cantora espanhola Marisol, denominada "Corazón Contento" ("Coração Contente", em português), com a legenda "Bons dias. Estou com o coração contente, e vocês? Continuo a melhorar".

Na sexta-feira, a companheira do guardião, Sara Carbonero, tinha afirmado, em declarações ao jornal espanhol "AS", que Casillas poderia ter alta esta segunda-feira. "O Iker está muito bem, muito tranquilo. Tem de ficar mais uns dias no hospital, e talvez tenha alta na próxima segunda-feira", disse então a jornalista.