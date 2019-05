O PSD e o CDS não têm vergonha

A luta dos docentes pode ser inteiramente justa, mas nenhuma comissão parlamentar tem o direito de comprometer o futuro do país

A trapalhada criada pela comissão parlamentar de Educação envergonhou a direita que está sentada na Assembleia da República e foi um péssimo serviço para o país. Aceitaram, ao lado do PCP e do BE, que os futuros governos teriam de ficar comprometidos com uma medida que eles não tomaram. E não estamos a falar da construção de hospitais, escolas, pontes ou habitação social. Estamos a falar da reivindicação de uma classe profissional, os professores, que se sentem injustiçados com o congelamento dos seus ordenados. A luta dos docentes pode ser inteiramente justa, mas nenhuma comissão parlamentar tem o direito de comprometer o futuro do país.

O espetáculo foi altamente degradante, com os líderes do CDS e do PSD a desdizerem-se, depois de terem anunciado alto e bom som que manteriam o voto dos seus deputados que estiveram na tal comissão na votação final global. Ontem, tudo mudou. Cristas e Rio anunciaram a intenção de fazerem alterações à proposta da comissão de Educação, dizendo mais ou menos que a decisão - do descongelamento dos nove anos - que não tinha custos na sexta-feira, afinal, tem; e que os futuros governos só poderão dar esse dinheiro aos professores quando as finanças e a economia do país o permitirem. Isto é: que não comprometam os futuros Orçamentos do Estado.

Mais trapalhão e teatral é difícil. Rio e Cristas deram a mão, o braço e o corpo todo a António Costa, formando eles uma estranha geringonça com o BE e o PCP, dando ao primeiro-ministro um balão de oxigénio de que ele estava tanto a precisar. Com que cara ficam os líderes dos dois maiores partidos de direita? Nesta história fizeram-me lembrar aqueles arruaceiros que ameaçam tudo e todos, dizendo que, se não os agarrarem, que partem tudo - mas à menor manifestação dos adversários escondem-se no primeiro vão de escada que encontram.

Certo é que o primeiro-ministro ficou sem razões para se demitir e terá que enfrentar a contestação que se adivinha nos próximos tempos. A começar pela greve aos exames - os pais podem começar a pensar em férias alternativas, já que o ano escolar é capaz de acabar bem mais tarde.